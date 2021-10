Een recent bericht gaf aan dat Konami groen licht had gegeven voor een remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater en die zou naar verluidt in ontwikkeling zijn bij de studio Virtuos in Singapore. Nu ziet het er naar uit dat het gerucht weleens waar zou kunnen zijn, gezien die studio inderdaad aan een Triple-A remake werkt.

Een voormalig medewerker van de studio heeft op zijn LinkedIn pagina staan dat hij aan een Triple-A remake heeft gewerkt bij Virtuos. In de omschrijving staat daarnaast dat de game een hoge resolutie graphics heeft en veel set pieces met destructie.

Veel meer details zijn er niet, maar gezien een gerucht al naar deze studio wees en een voormalig medewerker in bepaalde zin ook hints geeft, is de kans vrij groot dat het eerdere gerucht inderdaad klopt. We blijven het in de gaten houden en bij nieuws hoor je het uiteraard.