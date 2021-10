De Japanse afdeling van Sony heeft binnenkort een nieuwe showcase gepland, onder het ‘Play! Play! Play’ initiatief en daarvoor staan wel enkele erg interessante namen op de planning. De grote headliners van deze aflevering zijn namelijk Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Elden Ring en Horizon: Forbidden West.

Van Dragon Quest werd bevestigd dat de eerste gameplaybeelden getoond zouden worden, maar over de andere twee titels weten we eigenlijk weinig. Beide games zullen besproken worden en er zal ongetwijfeld heel wat interessants gezegd worden, maar of dit betekent dat we veel (nieuwe) gameplay te zien zullen krijgen, weten we momenteel nog niet. Ook zal de stream in het Japans zijn, dus haal die woordenboeken maar boven!

De showcase wordt op 16 oktober gestreamd via YouTube. Ook de onderstaande games zullen hierbij aan bod komen. Indien er interessante nieuwtjes opduiken tijdens de showcase, lees je het uiteraard hier.