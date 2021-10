Afgelopen week konden we dan eindelijk de eerste trailer van Resident Evil: Welcome to Raccoon City zien, maar dat was blijkbaar nog niet genoeg voor Capcom en Sony Pictures Entertainment, want zij hebben nu ook een iets aangepaste trailer uitgebracht.

Het gaat om de internationale trailer van de allernieuwste Resident Evil film en deze toont veel van dezelfde beelden als de eerdere trailer, maar heeft toch ook een aantal nieuwe scenes én het geeft een iets spannender gevoel af.

Kijk de onderstaande trailer en laat zeker even weten welke trailer jij nou beter vindt. Resident Evil: Welcome to Raccoon City komt 24 november uit in de bioscoop.