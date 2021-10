Het Battle Royale-genre is tegenwoordig niet meer weg te denken en binnenkort mogen we dit genre ook als een interactieve film verwelkomen. Op 3 november zal er een groep mensen gedropt worden op een eiland en deze zullen zich koste wat het kost moeten verdedigen. De winnaar neemt maar liefst 10 miljoen dollar met zich mee naar huis.

In Bloodshore bepaal jij wie er wel en niet in leven blijft en je zult natuurlijk een aantal impactvolle keuzes moeten maken. Welk personage jij in leven houdt of met wie jij wilt samenwerken, is compleet aan jou. In de onderstaande trailer krijg je een duidelijke indruk van wat Bloodshore precies is.

Bloodshore verschijnt op 3 november voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, pc en Mac OS.