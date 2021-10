Leuk nieuws heeft ons bereikt van de Londense studio Splash Damage. Deze ontwikkelaar, die vorig jaar nog het erg geslaagde Gears Tactics maakte, kondigde namelijk op hun site aan dat ze momenteel werken aan een gloednieuw sci-fi project.

Hierbij benadrukte men ook dat dit project een eigen IP zal zijn en dus geen spin-off van eerder bestaande games.

“We’ve loved working with established IPs like Wolfenstein, Gears of War, and Halo over our 20-year history, but we’re eager to create another world of our own like BRINK, Outcasters, and Dirty Bomb. But why are we announcing without a title? Well, this is a unique opportunity to join us, and to have a major impact on our next IP, and help shape the future of the studio.”