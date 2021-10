Afgelopen zomer kregen we na lange tijd weer een nieuwe trailer van Elden Ring te zien, die tevens bevestigde dat de game begin volgend jaar moet verschijnen. De release nadert dus al vrij rap en nu hebben we weer nieuwe beelden van de game, al gaat het niet om een officiële video.

Op het internet is namelijk een korte clip opgedoken waarin we een halve minuut aan gameplay zien. Het zou gaan om beelden van een paar weken oud, afkomstig van de Xbox One-versie, dus de beelden zijn niet echt representatief voor hoe Elden Ring er op de nieuwste generatie consoles uit komt te zien. Sowieso is de kwaliteit van de beelden niet geweldig, dus houd daar rekening mee. Je kunt de video hieronder bekijken.

Elden Ring komt op 21 januari 2022 uit voor de PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.