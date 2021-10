Eerder dit jaar kondigde Microsoft een minikoelkast met het ontwerp van de Xbox Series X aan, als knipoog naar de vele reacties op het design van de console. Afgelopen week werd duidelijk dat de minikoelkast vanaf morgen te pre-orderen is en in december wordt uitgebracht.

Aaron Greenberg, de general manager van Xbox Games Marketing, heeft via TikTok een korte video gedeeld waarin we de minikoelkast te zien krijgen. In de video wordt getoond dat de daadwerkelijke Xbox Series X in de minikoelkast past, wat een mooie indicatie geeft van de grootte van het apparaat. Ook wordt gedemonstreerd hoe je de USB-poort van de minikoelkast kunt gebruiken om bijvoorbeeld je Xbox-controller op te laden.