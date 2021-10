Asymmetrische multiplayergames – lees: titels waarin één iemand het tegen meerdere tegenspelers van vlees en bloed opneemt – worden steeds populairder. Het is ook een genre dat zich uitstekend leent voor horror. Denk maar aan Friday the 13th, Predator: Hunting Grounds of het nog steeds zeer populaire Dead By Daylight.

Binnenkort kunnen we Propnight aan dit rijtje toevoegen. In deze game neemt een seriemoordenaar het op tegen vier jongeren, die zich in ‘props’ – lees: decorstukken uit de omgeving – kunnen veranderen om aan de vlijmscherpe klauwen van hun belager te ontsnappen. De onderstaande trailer en gameplayvideo tonen alvast tonnen charme.

Propnight komt uit op pc en krijgt een open beta van 15 tot 18 november, om vervolgens op 30 november in de (virtuele) winkelrekken te verschijnen.