Recent werd Sora aangekondigd als laatste fighter voor Super Smash Bros. Ultimate en tegelijkertijd kondigde Nintendo met Square Enix aan dat de Kingdom Hearts games naar de Nintendo Switch komen. Het betreft dan een collectie van drie games die via de cloud voor het platform beschikbaar worden gesteld, er is vooralsnog geen native versie beschikbaar bij de release.

Dit is echter niet uitgesloten, zo zegt Square Enix tegen Nintendo Life. De keuze om voor een cloudversie te gaan zit hem in verschillende redenen. Denk aan de opslagcapaciteit van de Nintendo Switch, maar ook of het platform elk deel even goed kan draaien. Met name het nieuwste deel kan nog wel een uitdaging zijn en daarom is de cloud oplossing voor nu het beste.

“For some time, our director Tetsuya Nomura had expressed his desire to deliver the Kingdom Hearts series to Nintendo Switch players, him having seen and heard the demand, and so a great deal of consideration went into this internally. Bringing these titles to Nintendo Switch proved to be quite difficult for various reasons, including the storage capacity of the hardware, but we’re excited that we were able to make it happen for the first time ever by utilizing the Cloud service.”

“At this moment in time, the production of a native version is undecided. We believe that the Cloud version is currently the best way to deliver the Kingdom Hearts series to Nintendo Switch players, but we are always excited to hear to feedback from our fans and want to thank them for all their support.”