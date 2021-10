Monster Hunter: World blijft het erg goed doen. Deze erg geslaagde game in de populaire franchise heeft namelijk een nieuwe mijlpaal bereikt, zo laat Capcom weten. De teller van de digitale en fysieke verkopen is namelijk de 20 miljoen exemplaren gepasseerd en dat is uiteraard een indrukwekkende prestatie. Capcom zelf noemt het hun ‘best verkochte titel aller tijden binnen een maand na de release’.

“In recent years, Capcom’s promotion of digital sales has enabled it to realize long-term, global sales for its major titles. With the January 2018 release of Monster Hunter: World in particular, Capcom was able to propel the Monster Hunter series to global-brand status with a series-first worldwide simultaneous launch coupled with international promotional activities, establishing the game as Capcom’s best-selling title of all time within a month of its release and being honored with awards the world over.”