Monster Hunter: World draait nu al een aantal jaren mee en in 2019 werd de game voorzien van een grote uitbreiding. Monster Hunter: World – Iceborne ging verder waar het verhaal van de originele game stopte en bracht veel nieuwe content met zich mee. Wij waren destijds erg te spreken over Iceborne in onze review en wij zijn niet de enige die zo positief zijn.

Volgens de meest recente cijfers is Monster Hunter: World – Iceborne namelijk meer dan 10 miljoen keer verkocht. Capcom deelde deze indrukwekkende mijlpaal via de onderstaande Tweet. Vorig jaar stond Iceborne al op 9,7 miljoen verkopen en zat het dus al dicht bij de mijlpaal van 10 miljoen.

Het meer recente deel in de franchise – Monster Hunter: Rise – verscheen recent op andere platformen en daar kan je meer over lezen in onze special.