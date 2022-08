De Monster Hunter-serie is erg populair en dat is te zien aan de verkoopcijfers. Capcom heeft laten weten hoeveel exemplaren er in totaal van de verschillende delen over de (digitale) toonbank zijn gegaan.

Op het moment heeft Monster Hunter World het meest verkocht van de recentelijke delen. De teller van deze titel staat op 18,3 miljoen exemplaren, zo meldt Capcom. Diens uitbreiding – Monster Hunter World: Iceborn – doet ook goede zaken met een totaal van 9,5 miljoen.

Monster Hunter Rise is nog niet zo lang op de markt als Monster Hunter World, maar weet ook zeer goed te verkopen. Van de Nintendo Switch- en pc-titel zijn er inmiddels 10,3 miljoen exemplaren verkocht. Dit waren er in mei nog 9 miljoen, dus de game gaat nog zeer regelmatig over de toonbank.

Het totaal van de uitbreiding voor deze titel – Monster Hunter Rise: Sunbreak – staat op 2,5 miljoen. De Nintendo Switch-exclusive, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, heeft de laagste verkoopcijfers. Het totaal van die game staat op 1,6 miljoen.