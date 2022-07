Review | Monster Hunter Rise & Sunbreak – Bij ons op de redactie zijn we niet vies van een goed potje beesten jagen, al helemaal wanneer het uit de stallen van Capcom komt. Monster Hunter Rise is de nieuwste telg in deze serie en eentje die we nét aan onze neus voorbij moesten laten gaan bij de transitie van PSX-Sense naar PlaySense. Dat neemt echter niet weg dat de liefde voor deze titel niet aanwezig is, iets wat we met onze blik op uitbreiding Sunbreak graag willen laten blijken. Hierbij gaan we ook nog even in op Monster Hunter Rise an sich. Na het beest genaamd Monster Hunter World voor de PlayStation 4 en Xbox One hadden we wellicht minder verwacht van een Nintendo Switch exclusive, maar niks blijkt minder waar te zijn.

Jagen voor een vreedzaam leven

Voor het verhaal speel je in principe geen Monster Hunter, maar eigenlijk is het nu vooral met Sunbreak te merken dat Capcom daar ook wat meer moeite in begint te steken. Het oorspronkelijke verhaal van Rise, waarin we Kamura Village moesten verdedigen tegen The Rampage en diverse draconische goden, was wat dun in het vertellen. Na het redden van Kamura Village staat het volgende gevaar alweer op de loer wanneer er een vreemd monster nabij het dorp wordt gesignaleerd (het begin van Sunbreak). Nadat jij dit monster ook een kopje kleiner hebt gemaakt, dient de volgende tegenstander zich alweer aan, die ook van een heel ander kaliber blijkt te zijn.



Met Sunbreak heeft Capcom voor een andere koers gekozen qua verhaal en worden we met enige regelmaat getrakteerd op kwalitatief prima cutscènes en een behoorlijk aantal personages om kennis mee te maken. Een dame genaamd Fiorayne, de zus van Rondine die in Kamura Village verblijft, verjaagt het beest en vraagt om jouw hulp. Fiorayne en de twee vreemde monsters die we zojuist te lijf zijn gegaan komen uit Elgado, een andere regio. In Elgado hebben ze gehoord van jouw heldhaftige daden voor Kamura Village en zodoende hoopt men dat jij hun kan helpen bij het verslaan van Malzeno (een gloednieuw en vooral geslaagd monster). Tijd om de wapens weer te slijpen dus.

Gemoderniseerd

Monster Hunter Rise is in de basis nog steeds Monster Hunter zoals we dat gewend zijn, alleen voelt alles aan deze game ontzettend soepel in vergelijking met zijn voorgangers. Dit zal ongetwijfeld ook met de engine te maken hebben, gezien Capcom eindelijk haar MT Framework engine met pensioen heeft gestuurd, maar bovenal ook met de bewegingsvrijheid die je hebt wanneer je door de diverse landschappen heen rent, springt of slingert. Nog nooit voelden we ons zo vrij in een Monster Hunter game als in Rise. Een erg belangrijk element daarin zijn de wirebugs. Deze insecten helpen je namelijk op meer dan één manier.



Voor transport zijn de wirebugs een must. Door te mikken en vervolgens te lanceren brengt een wirebug je met alle gemak omhoog, maar je kan ze ook gebruiken om als een ware Tarzan over de gebieden heen te slingeren. Let wel: de wirebugs zijn niet oneindig, dus bedenk goed wanneer je ze inzet. Ze komen namelijk ook ontzettend goed van pas in gevecht met een monster. In combinatie met de wirebugs kan jij, afhangend van welk wapen je gebruikt, een speciale aanval uitvoeren (Switch Skills). Dit kan een rechttoe, rechtaan krachtpatser van een aanval zijn of eentje waarmee je jezelf ook wat meer in veiligheid brengt naast dat je het monster nog een rake klap verkoopt. Welke aanval je krijgt hangt af van welk wapen jij gebruikt, alsook welke Switch Skills je in gebruik hebt bij een specifiek wapen.

Van alle markten thuis

Alvorens je op jacht gaat kan je een Switch Skill toewijzen aan jouw wapen. Elk van de 14 verschillende wapens (die ook in Monster Hunter World zaten) heeft er meerdere tot zijn beschikking, dus het is aan jou welke jij het prettigste vindt in een gevecht tegen een bepaald monster. Wapens craft je van materialen die je in de wereld verzamelt of van geslachte monsters weet te strippen. Deze wapens kan je vervolgens ook weer upgraden tot steeds krachtigere varianten met vaak ook een uniek attribuut. Hierbij moet je denken aan extra vuurschade of de mogelijkheid tot het vergiftigen van een monster. Ook hierbij moet je weer rekening houden met welke resistentie een specifiek monster heeft of waar deze juist zwak voor is. Maar jouw wapens zijn natuurlijk niet het enige dat je aan een overwinning helpt.



Jouw armor is minstens zo belangrijk en kan, net als wapens, gewoon gecraft en geüpgraded worden. Veel armor kan vervolgens nog een tandje sterker gemaakt worden door middel van decorations. Hiervoor moet het armor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen van de decoration die je wilt toevoegen. Terug van weggeweest zijn de talismans, een extra armor slot wat een soort sieraad is dat bepaalde stats van jou weer doet verhogen. De game biedt je gelukkig een optie tot een fatsoenlijke basis armor mocht je wat pech hebben met het verzamelen van de materialen voor het armor wat jou ideaal lijkt. Voor deze optie heb je enkel wat simpele botten nodig die je overal kan vinden. Dit geldt natuurlijk ook voor wapens.

Echte vrienden krijg je niet

Palicoes zijn een vast gegeven in de Monster Hunter-games, kleine katachtige wezens die je helpen tijdens een jacht, of in je thuisbasis mensen helpen met de dagelijkse taken. Met Monster Hunter Rise zijn Palamutes erbij gekomen: hondachtige wezens die je kunt gebruiken als mount, maar ook die helpen je door mee te vechten tegen een monster. Een geslaagde toevoeging, omdat je op deze manier sneller door een map heen kunt reizen en het de gevechten een stuk gezelliger maakt. Naast je eigen Palico en Palamute kun je er meerdere rekruteren met Buddy Recruit. Vervolgens kun je een heel team op pad sturen met de ‘Argosy of Meowcenaries’ om op deze manier extra resources te verkrijgen. Bekende systemen die verder uitgebouwd zijn in Monster Hunter Rise: Sunbreak.



Toch is Monster Hunter Rise: Sunbreak het leukst om samen met vrienden te spelen. Met een leuk clubje hebben wij het overgrote deel van de game samen kunnen spelen, en dit werkte naar behoren. Ook als je met random mensen wilt spelen, zit je binnen no-time ingeladen in een map en is je team zo gevuld. Een wat beter en sneller systeem dan wat we gewend zijn van Monster Hunter World. Een alternatief op het coöp spelen is de ‘Follower Quest’, een nieuwe toevoeging aan Sunbreak. In deze quests gaat er een computergestuurde hunter met je mee die, naar onze mening, behoorlijk van wanten weet. Met enige regelmaat kwam een follower bij ons plots aanzetten rijdend op een ander monster om het op te nemen tegen het monster waarop we eigenlijk aan het jagen waren.

Vooruitgang

Monster Hunter Rise was een topgame te noemen, maar voelde niet per se af als je bij de endgame belandde. Het traject wat je bewandelde was beginnen met Low Rank quests, die werden opgevolgd door High Rank quests en die bepaalde je HR level als speler. De monsters die je tegenkwam waren ook wat makkelijker in het begin en werden steeds indrukwekkender, moeilijker en gaven op den duur steeds betere wapens en armor. Als je de main story had voltooid en de endgame begon, was er eigenlijk niet heel veel te beleven. De nieuwste toevoeging is ‘Rampage Quest’: een soort hybride tussen een standaard jacht en tower defense, waarbij je ballistas en kanonnen plaatst die door jou of door een computergestuurde dorpsbewoner worden bediend. Leuk voor een paar keer, maar daarna had je het wel gezien.



Sunbreak gooit het over een hele andere boeg. Van Low en High Rank gaan we nu naar Master Rank, een aparte rank die je naast je High Rank level krijgt als jager. Master Rank is overgenomen uit Monster Hunter World: Iceborne en kan je zien als de vroegere G-rank. Je komt ook erg veel sterke monsters tegen waar je goed op voorbereid moet zijn. We moeten hier lof uitspreken over Capcom, omdat er een zeer indrukwekkende lijst aan nieuwe monsters is toegevoegd: denk aan klassiekers uit eerdere games, zoals Espinos en Seregios, maar ook Gore Magala uit Monster Hunter 4 Ultimate. Het portfolio aan monsters kan recht tegenover dat van Monster Hunter World: Iceborne staan. Veel over de endgame willen we niet kwijt, in verband met het verhaal, maar ook hiervan kunnen we zeggen dat de pacing en constructie een stuk beter uitgewerkt is dan Rise. Je bent echt een behoorlijke tijd zoet om de beste set te krijgen en ook de weerstand blijft in een goede mate gevoerd worden.

Charme offensief

Monster Hunter Rise heeft eindelijk – zoals reeds aangegeven – afstand van de MT Framework engine genomen en draait op de RE Engine, die Capcom sinds Resident Evil 7 in gebruik heeft. Dit is ook de eerste game op de Nintendo Switch die op deze engine draait. Je ziet duidelijk aan de textures dat er de nodige concessies zijn gemaakt om het op de Switch aan de gang te krijgen, maar desalniettemin ziet het er met vlagen prachtig uit. De game doelt op een framerate van 30fps, waarbij we in handheld een 540p resolutie mogen verwachten en docked een 756p resolutie.



Ondanks deze concessies hebben we toch met enige regelmaat wat dips in de framerate mogen waarnemen wat helaas wel afdoet aan de ervaring. Als framerate alles voor je is, kan je natuurlijk overwegen om Monster Hunter Rise op de pc te spelen. Anderzijds vonden we de Switch-versie alsnog goed speelbaar en het portable spelen van een game als deze, kent enige charme. Lekker met de Nintendo Switch naar je vrienden om samen een paar hunts te doen en te praten over welke builds je voor ogen hebt. Het is een fijne ervaring.

Monster Hunter Rise biedt ons een Japanse en een Engelse spraakoptie. Er wordt niet bijzonder veel gesproken in de game met uitzondering van cutscènes, maar hetgeen wat er gesproken wordt is in het Engels eigenlijk zeer goed te noemen. Monster Hunter Rise neemt zichzelf serieus en dat merk je. Geen overdreven schreeuwerige stemmetjes wat we vaak zien met dit soort nasynchronisaties. En de muziek mag ook even benoemd worden. Muziekstukken die perfect aansluiten op de gameplay en een gevoel van gevaar of rust met zich meebrengen. En zodra je in Sunbreak komt verandert het sounddesign dusdanig dat het haast aanvoelt als een geheel nieuwe game. Een dikke pluim is zeker verdiend.





Gespeeld op: Nintendo Switch.

Ook beschikbaar op: pc.