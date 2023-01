Over enkele dagen komt Monster Hunter Rise uit op de PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X|S. In aanloop naar de release heeft Capcom nog wat nieuwe informatie over cross-saves en resoluties gedeeld via Twitter.

In het Twitterbericht laat het bedrijf weten dat mensen die de PlayStation versie van het spel aanschaffen de game zowel op de PlayStation 4 als 5 zullen kunnen spelen. Alhoewel het niet specifiek genoemd wordt, zal dit ook het geval zijn op de Xbox dankzij Smart Delivery.

Spelers op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc zullen gebruik kunnen maken van cross-save functionaliteiten tussen de eerder genoemde platformen. PlayStation spelers trekken hier helaas aan het kortste eind en kunnen alleen hun save game overbrengen van PS4 naar PS5.

De Xbox One, Xbox One S en PS4-versies van Monster Hunter Rise hebben een resolutie van 1920x1080p, de Xbox Series S versie kan het spel draaien op een 2K-resolutie (2560×1440) en de PS4 Pro, PS5, Xbox One X en Xbox Series X versie hebben een 4K-resolutie (3840×2160). De framerate van het spel zal op alle platformen variabel zijn volgens Capcom, al kunnen spelers wel enige vorm van invloed uitoefenen door te kiezen voor framerate of beeldkwaliteit te prioritiseren.

Monster Hunter Rise komt op 20 januari 2023 uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. De PlayStation en Xbox versies zullen alleen digitaal aan te schaffen zijn.