Na een uitstekend debuut op de Nintendo Switch en de pc, is Monster Hunter Rise onlangs ook op de andere platformen gelanceerd. Digital Foundry heeft de verschillende ports onder de loep genomen en is daarbij zeer te spreken over de PlayStation 5 port van Monster Hunter Rise.

Zo beschikt de game over meerdere grafische modi, die allemaal stabiel op een 4K-resolutie aan 60 fps draaien en zijn er talloze grafische opties beschikbaar. De volledige analyse zie je hierboven en ook wij hebben de game in onze Monster Hunter Rise special onder de loep genomen.