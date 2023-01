Monster Hunter Rise was een uitstekende game op de Nintendo Switch en pc, die nu ook de overstap maakt naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Het gaat hier dan om de basisgame, aangezien de Sunbreak uitbreiding pas later zal verschijnen. Mocht je over Xbox Game Pass beschikken, dan is de game via die dienst beschikbaar.

Om de release van de game op de andere platformen nog wat meer in de schijnwerpers te plaatsen, heeft Capcom een launch trailer uitgebracht. Die kan je natuurlijk hieronder bekijken, waarin je het nodige van de game te zien krijgt. Meer weten over deze editie? Check dan hier onze special.