Toen Monster Hunter Rise ongeveer een jaar geleden uitkwam, wist de game mooie cijfers te scoren. De succesformule van Capcom werkt nog steeds en velen gingen dan ook jagen op de vele monsters die de game rijk is. Hetzelfde geldt overigens voor de Sunbreak uitbreiding die een tijd later werd uitgebracht. Beide versies deden het dan ook goed aan de kassa.

Op Twitter is nu een update gedeeld omtrent de verkoopcijfers: zo leren we dat de basisgame inmiddels al 13 miljoen keer verkocht is, terwijl de teller van de Sunbreak-editie al op 6 miljoen verkochte exemplaren staat. Mooie cijfers dus! Enkele maanden geleden kondigde Capcom overigens ook een AR-game in het Monster Hunter universum aan.