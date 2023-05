Special | Monster Hunter Rise: Sunbreak eindigt als een nieuw begin – We mogen weer de karkassen aantrekken en met scherp geslepen zwaarden op jacht gaan. Monster Hunter Rise: Sunbreak is eindelijk te spelen op de Xbox en PlayStation consoles. We bekijken kort deze versie en delen natuurlijk onze bevindingen. Ook kijken we kort vooruit op wat we in de toekomst mogen verwachten. Want ja, het wordt wel weer eens tijd om te beginnen aan een nieuwe Monster Hunter-game. Wat is de toekomst van Capcom, Monster Hunter en de Palico’s? Want met het einde van het Monster Hunter Rise hoofdstuk kijken we alweer uit naar meer binnen de franchise.

We gaan gewoon lekker verder

Voor de mensen die nog niet begonnen zijn aan Monster Hunter Rise, raden we dit aan om even te doen. Alvorens je kunt beginnen aan de Sunbreak uitbreiding moet je eerst het hoofdverhaal van Rise hebben uitgespeeld. Eigenlijk hetzelfde als destijds het geval was met de Iceborne uitbreiding voor Monster Hunter: World. Je kunt meer in onze review lezen over wat wij van Monster Hunter Rise en Sunbreak vinden. Ook hebben we in een special uitgebreid onze bevindingen gedeeld omtrent Monster Hunter Rise op de andere systemen. Op technisch vlak hoef je geen veranderingen te verwachten, dus dit komt overeen met de kerngame. In Sunbreak zet het verhaal zich voort en is het de bedoeling om een nieuw (flagship) monster achterna te zitten dat door middel van vreemde rode, vlinderachtige wezens andere monsters manipuleert. Daarnaast worden de losse eindjes ook weer aan elkaar geknoopt.

Malzeno staat hierbij in de schijnwerpers en dit monster steelt echt de show, door zijn verschijning, presentatie en toffe armor & wapens. Met ook meer uitgebreide Spirit moves (wat meer diepgang biedt in de gameplay), nog meer monsters en nieuwe gebieden ten opzichte van Rise, is Sunbreak hetgeen wat deze Monster Hunter expansie zo ongelooflijk de moeite waard maakt. We kunnen nogmaals ten zeerste aanraden om de game in te duiken, want je zult versteld staan van de epische gevechten die je te wachten staan. Gore Magala, Malzeno, Garangolm en meer monsters brengen zoveel karakter in Sunbreak dat we eigenlijk betreuren dat dit avontuur bijna ten einde is. Want in juni verschijnt de laatste content update voor Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Wat zal de toekomst kunnen brengen?

Natuurlijk komt er een nieuwe mainline Monster Hunter-game (Rise/Sunbreak is een tussendeel), dus er is een grote kans dat er tijdens de E3-periode een aankondiging zal plaatsvinden. Anders kunnen we wellicht een trailer verwachten bij Geoff Keighley op het podium tijdens Opening Night Live of The Game Awards. Hoe dan ook ligt een nieuwe Monster Hunter-game op de loer en dat zal zeer hoge verwachtingen met zich meebrengen. Het is niet meer zomaar een project. Het is letterlijk een van de best verkochte IP’s van Capcom op het moment. Zowel World als Rise hebben enorme verkopen behaald en dat betekent dat het volgende project iets te evenaren heeft.

Op technisch vlak zal Capcom uiteraard de RE Engine gebruiken. Een zeer schaalbare engine, die nu ook gebruikt wordt voor Street Fighter 6 en op de Nintendo Switch heeft laten zien hoe goed een Monster Hunter-game kan draaien. Er zullen ook grote vragen beantwoord moeten worden: krijgen we eindelijk cross-save en cross-platform mogelijkheden, krijgt het een MMO-concept (waar je hier meer over kunt lezen), zal het current-gen only worden en zullen we weer onder water kunnen vechten? Het is nog even wachten op meer, maar een beetje dagdromen kan geen kwaad. Er is in ieder geval veel om naar uit te kijken, want qua game mechanics heeft Capcom inmiddels een breed portfolio en ook grafisch zijn we inmiddels veel gewend van de RE Engine. Zo kunnen we bijvoorbeeld niet meer zonder onze trouwe viervoeter, de Palamute, en is de soepelheid qua gameplay door de Wirebugs een nieuwe standaard te noemen.

We hebben de laatste updates nog

Maar voor we natuurlijk de hele Monster Hunter Rise saga kunnen afsluiten, hebben we nog een paar maanden content voor de boeg. Een oude klassieker genaamd Amatsu zal de meest doorgewinterde jager op de proef stellen. De Risen Shagaru Magala is minstens zo meedogenloos, waardoor de strijd nog lang niet gestreden is in Sunbreak. Sinds 20 april kun je met een hele delegatie deze moordmachines te lijf gaan, dus zorg maar dat je wapens van het hoogste niveau zijn. De laatste monster update is nog in nevelen gehuld, maar wij denken dat het zomaar een variant van Malzeno zou kunnen zijn. Blijf PlaySense in de gaten houden om erachter te komen wat dit beest precies zal zijn en hoe de toekomst van de Monster Hunter franchise eruit zal zien. Jaag ze!