Special | Monster Hunter Rise op de andere platformen – In juli vorig jaar hebben wij Monster Hunter Rise op de pijnbank gegooid, samen met de uitbreiding Sunbreak. De game is ons bijzonder goed in de smaak gevallen: een volwaardige Monster Hunter ervaring op de Nintendo Switch (en pc). Vanaf 20 januari is enkel en alleen Monster Hunter Rise ook op de andere platformen verkrijgbaar. Dit zonder de uitbreiding Sunbreak, die later verschijnt. Ondanks dat kunnen gamers nu monsters en gedrochten gaan opjagen op de Xbox One, Series X|S, PlayStation 4 en 5. Hoe komt de game ditmaal tot zijn recht? Wij hebben de game op de Xbox Series X gespeeld en zullen onze bevindingen nu met jullie delen.

Een nieuw publiek kan eindelijk aan de slag

Gamers die niet in het bezit zijn van een Nintendo Switch (of pc) en daarom deze game gemist hebben, zullen een fantastische Monster Hunter ervaring krijgen. Dit hebben wij uitgebreid toegelicht in de review, waarin we zowel Rise als Sunbreak hebben besproken. Wat de game precies is, zullen we hier nog even kort uitleggen. In Monster Hunter Rise begin je als een jager die in het dorpje Kamura tegen een groot probleem aanloopt. Monsters van een enorm kaliber dreigen het dorpje namelijk te verpulveren in razernij en jij dient dit te stoppen. Hierbij wordt een nieuwe modes binnen de franchise geïntroduceerd, Rampage, wat je doet naast het gebruikelijke monsters jagen. Het is een soort tower defense modus, waarin jij de hordes aan monsters dient tegen te houden. Niet per se het meest geslaagde onderdeel van de game en gelukkig een die slechts sporadisch op je to-do lijst staat.

De flexibele gameplay van Monster Hunter Rise is hetgeen wat hier (nog steeds) in de schijnwerpers staat. De implementatie van de Wirebugs zorgt voor een zeer diverse manier van spelen, doordat wapens bepaalde vaardigheden extra krijgen naast de basistechnieken (en tactieken) die je gewend bent uit eerdere Monster Hunter-games. Daarbij krijg je toegang tot Palamutes: hondachtigen die je als mount kunt gebruiken om sneller te kunnen reizen op een map. Vergeet natuurlijk ook niet dat de Palico’s gewoon ook weer van de partij zijn. Monster Hunter Rise is een frisse Monster Hunter ervaring, die soepele gameplay biedt met een groot repertoire aan (nieuwe) monsters. Het jammere is alleen wel voor gamers die bekend zijn met Sunbreak, dat je veel content en gameplay elementen mist door de relatief vlakke ervaring die Rise biedt. Het voelt echt als een flinke stap terug om weer opnieuw te beginnen met Rise als je al zover bent met Sunbreak, maar daar komen we nog op terug.

Geweldige performance

Dat de game de moeite waard is, moge duidelijk zijn. Op technisch gebied is het natuurlijk interessanter om eens te bekijken wat sterkere consoles dan de Nintendo Switch doen met de game qua performance. Het is veilig om te zeggen dat de game (op de Xbox Series X) op een locked 60fps draait aan een resolutie van 4K. Er zijn daarnaast nog een hoop opties die je grafische presentatie beïnvloeden. Zo kan je de beeldscherpte verhogen/verlagen, de texture kwaliteit van de game zelfs verlagen, pielen aan de schaduwopties en ook de overige grafische elementen aanpassen, zoals motion blur of de chromatic aboration. De game voorziet je in een zeer uitgebreid aantal opties, waarmee je er ook voor kan zorgen dat de game draait op 1080p aan 120fps, hetzij met een fluctuerende framerate.

Het verschil in performance is in ieder geval groot in vergelijking met de Nintendo Switch, wat uiteraard niet gek is. Het voornaamste is dat de gameplay er meer responsief van is geworden. Het gebruik van de Wirebugs is een stuk fijner en ook met meerdere monsters op je scherm hebben wij tijdens onze speelsessies geen framedrops ervaren. Het is eigenlijk de meest ideale manier om van Monster Hunter Rise te genieten. Als je ervaring met de game hebt kan het zelfs uitnodigend werken om andere wapens uit te proberen dankzij de soepelere gameplay, zoals een boog of insect glave om maar wat te noemen.

Een paar sporen van de Nintendo Switch

Hoeveel performance delta je ook hebt ten opzichte van de Nintendo Switch, er is een kritiekpunt dat we niet kunnen vermijden. Zo is de kwaliteit van de schaduwen niet verbeterd. De hoge dosis shimmering bij schaduweffecten (vooral bij personages) is gewoon niet om aan te zien. Het gooit aardig wat roet in het eten als je het vergelijkt met de rest van de strakke grafische presentatie. Het is jammer en hopelijk wordt dit met een update aangepakt. Aan de andere kant wordt alles wat er goed uitzag op de Nintendo Switch, alleen maar verder versterkt (art-style, omgevingen, etc). Dit laat ook weer de kracht van de RE Engine zien, die super schaalbaar is en alleen maar veel goede dingen belooft voor nieuwe Monster Hunter projecten.

Niet over nagedacht

Tijdens de speelperiode was er echter het één en ander dat niet soepel verliep als het gaat om de online connectie. Daar waar op de Nintendo Switch vrijwel alles vlekkeloos verloopt, is dat nu niet het geval. Een quest joinen van een ander gaat moeizaam. Zo valt het op dat de host van de lobby de quest van een gast niet kan accepteren, andersom dan weer wel. We hopen dat dit bij launch verholpen zal worden/zijn, maar het is raar dat dit probleem op de Nintendo Switch nooit voorkwam en nu dus wel (met de pc-versie hebben we geen ervaring). Ook het maken en joinen van lobby’s gaat stroef (lobby niet kunnen joinen of vinden), maar daar geven we het voordeel van de twijfel aan, doordat we zo vroeg met de game bezig zijn geweest.

Om terug te komen op het punt met betrekking tot ervaren Monster Hunter Rise (Sunbreak) spelers: er bestaat helaas geen optie om bepaalde soorten content over te slaan waar je bijvoorbeeld bekend mee bent. Tutorials of de irritante Rampage levels zijn nog altijd verplicht om doorheen te gaan, waardoor het begin van de game als een rompslomp ervaren kan worden. Capcom mag veteranen hierin gerust de mogelijkheid bieden om zo snel mogelijk naar de kern van de game te kunnen gaan: met plezier monsters afslachten.

Kies je wapen en duik in de game!

Monster Hunter Rise is en blijft een goede Monster Hunter-game. Het is daarom ook zo fijn dat iedereen, ongeacht het platform, de game kan spelen. Ben je een veteraan, dan moet je helaas helemaal vanaf het begin beginnen, wat een vermoeiende bedoeling kan zijn. Een cross-platform save optie (zoals het geval is bij Cyberpunk 2077) had Capcom gesierd. Nieuwkomers staat een geweldige ervaring te wachten: zalige gameplay, veel toffe monsters en een hoop wapens om uit te proberen. En dat allemaal met een goede performance. De echt vermakelijke endgame content komt pas met Sunbreak, maar tot die tijd heb je genoeg te doen in Monster Hunter Rise.