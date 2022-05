De Monster Hunter-serie gaat al behoorlijk wat jaren mee, maar eigenlijk heeft deze reeks pas met Monster Hunter: World écht het grote publiek weten te bereiken. Dat moge duidelijk zijn. Monster Hunter: World heeft inmiddels de mijlpaal van 18 miljoen verkochte exemplaren weten aan te tikken met een release op de PS4, Xbox One en pc.

Des te indrukwekkender is het dat Monster Hunter: Rise nu al de 9 miljoen heeft aan weten te tikken. Naast dat Monster Hunter: Rise enkel op de Nintendo Switch en sinds kort pc verkrijgbaar is, heeft deze titel zijn entree pas gemaakt in 2021. Monster Hunter: World is al sinds 2018 verkrijgbaar. Capcom heeft er dus een zeer succesvolle franchise bij die niet alleen in Japan grote cijfers weet neer te zetten. En terecht, als je het ons vraagt.