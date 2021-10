Dat er weer een nieuwe update beschikbaar is voor No Man’s Sky, daar kijkt bijna niemand meer van op. Hello Games weet namelijk van geen ophouden om hun titel beter en groter te maken. Toch is de nieuwste update iets bijzonders, want het voegt een nieuwe expeditie toe.

De vierde ontdekkingsreis wordt onder de naam ‘Emergence’ aangeboden en brengt je naar de planeet Wasan. Dit is een kale wereld vol zand, waar zandstormen en zogenaamde ‘Titan Worms’ je het leven zuur maken. De bedoeling is om deze gigantische wormen uit te roeien en de planeet te ontdoen van ‘cursed dust’.

Een klein voorproefje van de planeet Wasan en de ‘Titan Worms’ kan je hieronder checken.