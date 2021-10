Hoewel Rockstar voor nu gericht is op het (alweer) uitbrengen van Grand Theft Auto V – ditmaal voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S – zal de megastudio ongetwijfeld in het diepste geheim ook werken aan Grand Theft Auto VI. Zoals altijd houdt de studio de lippen stijf op elkaar, maar een nieuwe vacature heeft ons toch weer wat mogelijke hints gegeven.

Rockstar Games is namelijk op zoek naar een VFX Artist die verantwoordelijk zal zijn voor het maken van visuele effecten, groot en klein. Zo moet de artiest straks bijvoorbeeld overtuigende regeneffecten kunnen maken, maar ook grootste evenementen, zoals het neerhalen van een wolkenkrabber.

Gezien Rockstar dit expliciet in de vacature noemt, is het niet ondenkbaar dat het straks mogelijk is om zelf de enorme gevaartes neer te halen, misschien in de vorm van een Heist?