De Dark Pictures Anthology wist ons deze maand aangenaam te verrassen dankzij het derde deel in de franchise: House of Ashes. De horror is echter nog niet helemaal afgelopen, want zoals ook bij de vorige games het geval was, krijgen we aan het einde van House of Ashes een teaser te zien van de volgende game. Deze vierde game zal de laatste worden van het eerste seizoen en krijgt de ondertitel ‘The Devil In Me’.

Deze teaser geeft ons een eerste blik op allerlei angstaanjagende taferelen. Het lijkt erop dat we dit keer te maken krijgen met een seriemoordenaar die een wel erg aparte smaak heeft… Bekijk de teaser hieronder.