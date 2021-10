Begeef jezelf in een anthropomorfisch verhaal in de rol van Howard Lotor, de privé detective wie ook een wasbeer is, maar nee, het is geen Sly Raccoon. Backbone komt binnenkort uit voor de PlayStation 4, 5 en Xbox Series X|S.

Het spel speelt zich af in een dystopisch Vancouver. Ontdek de stad en ga op zoek naar antwoorden in dit persoonlijke verhaal over transformatie en verandering. Probeer alle aanwijzingen te vinden door met andere dieren te praten en dat allemaal in een pixel-art jasje.

Backbone is al een aantal maanden uit op de pc, maar zal volgende week op 28 oktober te spelen zijn op consoles.