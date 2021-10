Microsoft is volgens verschillende insiders een samenwerking aangegaan met Brass Lion Entertainment en dit om een game te maken dat Wu-Tang Clan als thema heeft. De game is momenteel al in de maak en draagt projectnaam ‘Shaolin’. Het betreft hier een third-person RPG met een coöperatieve modus voor vier spelers en dit met een focus op mêlee combat.

De game is voorzien van een campagne en die zal tientallen uren lang zijn en na afloop kan je aan de slag met rijke endgame content, wat aangevuld wordt met seizoensgebonden updates. Je zult wapens, gear en meer items kunnen verzamelen en dat in zowel specifieke evenementen als procedureel gegenereerde dungeons, schrijft WindowsCentral.

Wat heeft dit te maken met Wu-Tang Clan? Wel, die is als het goed is verantwoordelijk voor de soundtrack van de game. Verdere details zijn niet bekend, maar het gerucht sluit wel enigszins aan op een bericht van Brass Lion medeoprichter Manveer Heir, die eerder dit jaar liet weten dat de studio werkt aan een onaangekondigde actie-RPG met een anime esthetiek.

Of het klopt is afwachten, neem het tot een officiële aankondiging met een kilo zout.