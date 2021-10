Warner Bros. heeft verschillende games in ontwikkeling, zoals de titels gebaseerd op het DC universum. Het is verder echter wat onduidelijk waar nog meer aan gewerkt wordt, zo is het gissen naar wat NetherRealm Studios in de pijplijn heeft zitten. Maar er is nu een nieuw interessant gerucht opgedoken.

Een bericht op Reddit, dat door journalist Jeff Grubb is bevestigd, stelt namelijk dat Warner Bros. werkt aan een nieuwe fightinggame. Deze titel zou mogelijk ‘Multiversus’ kunnen heten, aangezien dit handelsmerk onlangs door het bedrijf geregistreerd werd.

Maar hoe de titel ook wordt, de game wordt niet gemaakt door NetherRealm Studios. Dat is wat opvallend, want het betreft hier een fightinggame in de stijl van Super Smash Bros., maar dan natuurlijk met andere personages. En dat is waar het interessant wordt, want Warner Bros. beschikt over nogal wat licenties.

Met een titel als Multiversus, verwacht je personages uit verschillende franchises en dat is letterlijk het geval. De line-up van personages zou namelijk uit onder andere het volgende bestaan:

Shaggy (Scooby-Doo)

Gandalf (The Lord of the Rings)

Tom & Jerry

Batman

Fred Flintstone

Mad Max

Johnny Bravo

Officieel is er niets aangekondigd noch bevestigd, maar het klinkt op zich wel interessant: Gandalf die het uitvecht met Fred Flintstone. Niet? Tot er een officiële aankondiging volgt is het advies om het zoals gewoonlijk met een korrel zout te nemen.