Games gebaseerd op films zijn vandaag de dag schaars, vooral omdat dit soort titels toch vaak wat problemen met zich meedragen. Toch is er zo nu en dan een ontwikkelaar die graag een gooi wil doen naar zo’n soort game en laten we eerlijk zijn dat A Quiet Place niet direct bovenaan ons lijstje stond van potentiële kanshebbers. Toch blijkt er nu een game gebaseerd op A Quiet Place in ontwikkeling te zijn.

De game wordt ontwikkeld door iLLOGIKA, die voornamelijk bekend zijn van hun werk aan Cuphead en ports als Lara Croft GO. Saber Interactive zal de rol van uitgever op zich nemen. We weten verder nog niks over de game inhoudelijk, maar iLLOGIKA zegt dat ze later in het jaar nog wat aan zullen kondigen hierover. Wellicht een grote onthulling tijdens The Game Awards? Wie zal het zeggen.

De game zal in 2022 moeten verschijnen, platformen zijn nog niet bekend.