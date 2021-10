Later vandaag zullen de PlayStation Plus games voor november aangekondigd worden, maar zoals nu vrijwel maandelijks gebeurt, is de line-up al gelekt. Op de website Dealabs is de line-up geplaatst en dat is een betrouwbare website, aangezien dit soort lekken vooraf geverifieerd worden door de moderators. Daarnaast lekte eerder dit jaar ook al de PS Plus line-up via deze site.

Of het klopt is niet met 100% zekerheid te zeggen, maar daar komen we snel genoeg achter. De line-up zou uit zes games bestaan, omdat Sony het vijfjarige bestaan van PlayStation VR viert. Van de zes titels heeft de leaker er vier gedeeld, om toch nog enige verrassing te bewaren. Mogelijk dat we vanavond tijdens State of Play meer te horen krijgen.

De line-up bestaat vooralsnog uit de volgende games:

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Knockout City (PS4/PS5)

First Class Trouble (PS4/PS5)

The Walking Dead: Saints and Sinners (PlayStation VR)

Bij een officiële aankondiging lees je natuurlijk meer hier op PlaySense.