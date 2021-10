Van de week heeft Nintendo het Uitbreidingspakket voor de Nintendo Switch Online dienst uitgerold en abonnees die ervoor kiezen dit pakket tot zich te nemen, kunnen aan de slag met onder meer Nintendo 64 en SEGA Genesis titels van weleer. Het aanbod is op dit moment nog ietwat summier te noemen, maar Nintendo heeft beloofd om snel het aanbod uit te breiden.

Zo zijn bijvoorbeeld The Legend of Zelda: Majora’s Mask en F-Zero X onderweg, maar een datamine van de N64 app lijkt te onthullen dat het daar zeker niet bij gaat blijven. Op Twitter deelt MondoMega een tweetal afbeeldingen van zijn bevindingen. Zo lijken er 38 titels voor de Nintendo 64 onderweg te zijn en de SEGA Mega Drive lijst telt op dit moment 52 stuks.

Helaas zijn er geen titels aangegeven en dus is het lastig te zeggen welke games er precies bijkomen. Desondanks is dit ook geen bevestiging dat er daadwerkelijk zoveel games nog aankomen, bijvoorbeeld omdat sommige titels niet aan de kwaliteitseisen van Nintendo voldoen.

Initial datamining from the N64 app is somewhat fruitful. Going by the game IDs there are at least 38 N64 titles planned for NSO. The list is alphabetical so you can fill in some of the gaps already; 37 is Majora, 32 is Smash, 33 is Wave Race, 14-16 is Mario Party, etc. pic.twitter.com/tiVcugmc88

— MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021