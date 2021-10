Sony lijkt de laatste tijd ook de weg naar de pc gevonden te hebben. Onlangs werd aangekondigd dat God of War, toch wel best een grote titel uit hun stallen, een pc-versie zou krijgen. Erg shockerend is dit nieuws echter niet, want zo kregen we bijvoorbeeld ook al een pc-port van Days Gone voorgeschoteld. Sony heeft de smaak nu helemaal te pakken en heeft een nieuw label gelanceerd voor hun pc-games.

Sony games die op pc verschijnen, doen dit nu namelijk onder het PlayStation PC LLC label. Deze verandering is logisch gezien de laatste trend én dit wijst hoogstwaarschijnlijk op veel meer pc-ports van Sony games in de toekomst. Zo is Sackboy: A Big Adventure ook een kanshebber, gezien deze titel al in de database van Steam is opgedoken.