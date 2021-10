Een van de launch games voor de PlayStation 5 was Sackboy: A Big Adventure en deze titel lijkt in de voetsporen van Horizon: Zero Dawn, Days Gone en God of War te treden. De game van Sumo Digital komt namelijk mogelijk ook naar de pc toe.

Dit blijkt uit een nieuwe vermelding in de Steam database onder de noemer ‘Steel PC’ met de referentie naar zogenoemde ‘Marmalade content’. Dit zegt helemaal niks, maar deze namen komen overeen met een lijst van gelekte GeForce Now titels in september.

Later werd duidelijk dat deze codenaam staat voor Sackboy: A Big Adventure, waarmee het cirkeltje weer rond is. SteamDB is over het algemeen vrij accuraat wat betreft aanstaande titels, maar vooralsnog moeten we een officiële aankondiging afwachten.