Sinds oktober 2021 gaan er geruchten rond dat Sackboy: A Big Adventure ook naar de pc zal komen. Nieuwe bevindingen doen dit nu versterken.

De laatste keer dat we over de eventuele pc-versie van Sackboy: A Big Adventure hoorden was in juni van dit jaar. Toen doken er namelijk screenshots op, die menu’s met instellingen lieten zien die duidelijk niet van de PlayStation 4- of PlayStation 5-versie waren.

VGC meldt nu dat er op SteamDB een icoontje van Sackboy: A Big Adventure is opgedoken. Het kan dan ook niet anders zijn dan dat de platformer vroeg of laat naar pc zal komen. De game is alleen nog steeds niet officieel aangekondigd, maar wellicht is dit voor Sony een teken om dat snel te doen.

Dit is overigens niet de enige kandidaat voor pc. Ook zijn er tig hints opgedoken dat Returnal naar pc komt, maar daarover is Sony nog altijd stil.