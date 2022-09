Er gaan al langere tijd geruchten rond over een pc-versie van Returnal, omdat die met enige regelmatig in de Steam database een update krijgt. Dit terwijl er officieel geen pc-versie is aangekondigd. We zitten nog steeds op de aankondiging te wachten, maar het ziet er nu naar uit dat Housemarque zelf al een bevestiging heeft gegeven.

De ontwikkelaar gaf een presentatie op de Game Developers Conference 2022 en die presentatie kun je hieronder bekijken. Digital Foundry techspecialist Alexander Battaglia heeft hierover aangegeven dat de game in deze presentatie overduidelijk op een pc draaide, wat af te lezen valt aan debug informatie die kort voorbij komt.

Kortom, het is min of meer zeker dat Returnal naar de pc gaat komen, de vraag is alleen wanneer precies.