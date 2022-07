Er zijn inmiddels meerdere hints opgedoken over de komst van Returnal naar pc, maar Sony en Housemarque zijn tot op heden volledig stil. De hints kwamen telkens via Steam naar boven en dat is nu weer het geval. De registratie van de game in de Steam database heeft een update gekregen en dit gaat nu op een vrij hoog tempo met regelmatige toevoegingen/aanpassingen.

Het ziet er dus naar uit dat het niet lang meer zal duren vooraleer de pc-versie van Returnal aangekondigd wordt. Het ziet er ook naar uit dat de game bij de release direct goed speelbaar is met de Steam Deck, aangezien een van de updates spreekt over een Steam Deck controller profiel.

Gezien Sony dit jaar nog Marvel’s Spider-Man, Miles Morales, The Last of Us: Part I én de Uncharted collectie naar pc brengt, zit er best veel in de pijplijn. Dat Returnal onderdeel uitmaakt van de line-up is min of meer een zekerheid, alleen de aankondiging moet nog gedaan worden.