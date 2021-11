Sackboy: A Big Adventure spelers konden hun Sackboy al aankleden met een grote variatie van verschillende kledingstukken. Laatst werd er met Halloween zelfs een speciaal zombie kostuum toegevoegd. Op 12 november heeft Sackboy weer iets te vieren, dan is namelijk het 13-jarige jubileum van LittleBigPlanet en het eerste jubileum van Sackboy: A Big Adventure.

Om dit te vieren zullen spelers dus opnieuw een gratis kostuum krijgen. Het kostuum zal verjaardag gerelateerd zijn en we weten al hoe het kostuum eruit zal komen te zien dankzij een tweet van het officiële Twitteraccount, dat je hieronder kan zien.

Happy 13th Birthday Sackboy! 🥳

November 5th 2008 marks the day that LittleBigPlanet completed its global launch! 🌍

Next Friday… Will ALSO be the 1st Anniversary of Sackboy: A Big Adventure! ⭐

Celebrate Sackboy’s birthdays with a tasty new costume – Coming November 12th! 🎂 pic.twitter.com/xOS0rcQPAw

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) November 5, 2021