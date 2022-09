Er zijn meerdere aanwijzingen opgedoken dat Sackboy: A Big Adventure naar pc zou komen, waardoor het een kwestie van de officiële aankondiging afwachten was. Die is nu gekomen, gezien er een trailer online is gegaan op het Latijns-Amerikaanse YouTube-kanaal van PlayStation.

De trailer is 30 seconden lang en stipt de verschillende voordelen van de pc-versie aan. Ook wordt de datum van 27 oktober genoemd, de game zal dan via Steam en de Epic Games Store verkrijgbaar zijn. Check het hieronder.