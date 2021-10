Het is aftellen totdat het dan eindelijk Halloween is aan het einde van deze maand. Alhoewel deze feestdag in populariteit groeit in ons kleine kikkerlandje, is het nog steeds niet zo’n groot festijn zoals dat het in de Verenigde Staten is. Desalniettemin is dat geen reden om niet van de bijbehorende extra’s te genieten, Sackboy: A Big Adventure spelers zullen namelijk wat leuke content kunnen downloaden voor Halloween.

De content betreft een zombie kostuum en emote, die vanaf 29 oktober geheel gratis beschikbaar zullen zijn. Geef jouw Sackboy dus een griezelige make-over om in de stemming te komen. Hieronder een sneak peak. Meer weten over de game? Lees dan onze review.

Sackboy’s counting down the days to Halloween because he can’t wait to show Vex that he isn’t as scary-looking as he thinks! 🎃

This FREE Zombie Costume and Emote is sure to give your friends a spook too and will be available on the PlayStation Store from October 29th! 🧟 pic.twitter.com/ugLAWkywsT

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) October 25, 2021