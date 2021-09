Sackboy: A Big Adventure is een titel die een beetje op de achtergrond is blijven hangen, maar er komen af en toe wel leuke updates uit. Denk aan de online multiplayer modus en nu de aankomende update, waarmee het mogelijk is om met een sackboy versie van Ellie of Abby te spelen.

Beide skins zijn gebaseerd op de gelijknamige personages uit The Last of Us: Part II en zullen beschikbaar zijn vanaf 26 september.

When the going gets tough, Sackboy gets going… right into the heart of danger!

Prepare for adventures into the unknown with Ellie and Abby costumes for Sackboy: A Big Adventure, available on 26th September. pic.twitter.com/zkSRf5V6Fx

