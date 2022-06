Sony heeft de laatste tijd diverse first-party PlayStation-games uitgebracht voor de pc en hier lijkt het bedrijf voorlopig mee door te gaan. Nu zijn er nieuwe aanwijzingen opgedoken die erop lijken te wijzen dat Returnal en Sackboy: A Big Adventure de volgende titels zijn die de overstap maken naar de pc.

Via Reddit zijn namelijk screenshots gedeeld die de menu’s met instellingen tonen van een pc-versie van beide titels. De oorsprong van de screenshots is niet te achterhalen, maar tenzij iemand de screenshots op zeer realistische wijze in elkaar heeft weten te knutselen, lijkt dit toch echt bewijs te zijn dat Returnal en Sackboy: A Big Adventure naar de pc komen.

Dat lijkt al helemaal het geval te zijn, omdat het niet de eerste keer is dat er gespeculeerd wordt over pc-versies van beide games. Sackboy: A Big Adventure – een launchgame voor de PlayStation 5 die ook voor de PS4 verscheen – dook eind vorig jaar al op in de database van Steam. Hetzelfde gebeurde kortgeleden met de PS5-exclusive Returnal. Beide games maakten ook onderdeel uit van het grote Nvidia Geforce Now lek van vorig jaar.

Kortom: het bewijs dat Returnal en Sackboy: A Big Adventure ook voor de pc worden uitgebracht lijkt zich op te stapelen. Zodra er een officiële aankondiging is, lees je het uiteraard hier.