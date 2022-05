Een van de eerste exclusieve games die na de release van de PlayStation 5 uitkwam is het gewaardeerde Returnal. Deze game is enkel op de PlayStation 5 te spelen, maar daar kan over enige tijd verandering in komen. De game is namelijk opgedoken in de database van Steam en dat suggereert een pc-port.

Nu is het opduiken van de titel in de database van Steam geen garantie, maar gezien Sony steeds meer exclusieve PlayStation games naar het platform brengt zou dit geen verrassing zijn. Opvallend is wel dat Sony normaliter wat oudere exclusieve titels naar pc-port daar waar Returnal een stuk recenter is.

Voor nu is het wachten op een officiële aankondiging en bij meer nieuws lees je het hier.