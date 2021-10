God of War komt op 14 januari 2022 naar de pc, zo blijkt uit een nieuwe listing in de Steam winkel. Dat maakt dat alweer de vijfde franchise van Sony de overstap maakt naar het multifunctionele platform. Eerder gingen Days Gone, Death Stranding, Uncharted en Horizon de geliefde game van Sony Santa Monica al voor.

Naast ondersteuning voor een native 4K resolutie, zullen er in deze uitgave ook meerdere grafische opties te configureren zijn zoals betere schaduwen, screen space reflections en ondersteuning voor ultrawide monitoren met een 21:9 aspect ratio. Ten slotte zegt de listing dat tevens NVIDIA’s DLSS en Reflex ondersteund zullen worden, net als de DualShock 4 en DualSense controllers.

Zoals gezegd lanceert God of War op 14 januari 2022 en kost €49,99.