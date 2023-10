Voor veel pc-gamers is DRM een heikel punt. Veel gamers zullen wel bekend zijn met Denuvo en hoe deze tool, die bedoeld is om illegale kopieën tegen te gaan, de prestaties van een pc-game vaak in de weg zit. De filosofie achter CD Projekt zijn online store, Good Old Games, is dan ook dat games die op dat platform worden aangeboden altijd zonder DRM moeten zijn.

Sony heeft eerder al Horizon Zero Dawn en Days Gone op GOG geplaatst, maar daar komen nu twee titels bij. God of War en Uncharted: Legacy of Thieves Collection zullen spoedig hun weg naar GOG vinden. Wanneer ze precies verkrijgbaar zijn op GOG en tegen welke prijs is vooralsnog niet bekend. In onderstaand X-bericht word je in ieder geval naar de GOG-pagina geleid zodat je ze alvast op jouw wishlist kan zetten.

The Haunted Grounds are ready to reveal their secret.

God of War and UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection are coming soon to GOG!

Add them to your wishlist NOW: https://t.co/2NeEKttOyz pic.twitter.com/vjLxmvbPmM

— GOG.COM (@GOGcom) October 30, 2023