November komt steeds dichterbij en dat is natuurlijk dé maand waarin God of War: Ragnarök uitkomt. Deze game is een direct vervolg op God of War dat in 2018 verscheen en als je die game gemist hebt, kan de onderstaande video weleens van pas komen.

Althans, als je de vorige game niet gaat spelen. De onderstaande video vertelt namelijk het verhaal van Kratos en Atreus, waardoor het logischerwijs de nodige spoilers bevat. Enfin, het is een handige manier om even terug te blikken, ook voor spelers van het origineel.

Het geeft je immers een goed beeld van wat er precies is gebeurd in aanloop naar God of War: Ragnarök. Die game staat gepland voor een release op 9 november en verschijnt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.