In de zinderende finale van het wereldkampioenschap voetbal waren de ogen vooral gericht op Lionel Messi en Kylian Mbappe. Uiteindelijk trok Argentinië aan het langste eind na een penaltyreeks, waardoor Mbappe behoorlijk te neergeslagen was. Logisch ook.

Het gevolg is dat er een beetje de draak gestoken wordt met Mbappe, met name door Emiliano Martínez die zich sowieso niet altijd even voorbeeldig heeft gedragen de laatste tijd. Dit alles was reden genoeg om de rollen om te draaien en de twee sterspelers het weer tegen elkaar op te laten nemen in God of War.

Een modder heeft namelijk Messi en Mbappe in één van de eerste baasgevechten van God of War verwerkt, waarbij Mbappe korte metten maakt met Messi. Het resultaat is enerzijds opmerkelijk, anderzijds simpelweg hilarisch. Check het hieronder.