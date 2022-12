Vorige week werd duidelijk dat er een God of War tv-serie aan zit te komen, die besteld is door Amazon Prime. Veel weten we niet over de serie, gezien men pas net begonnen is met het project en daardoor zal het ook nog wel even duren voordat de eerste beelden op zullen duiken.

Wel weten we dat de serie het verhaal van de game uit 2018 zal volgen en volgens Vernon Sanders, het hoofd van televisie bij Amazon Studios, zal de serie zeer trouw zijn aan het bronmateriaal. Omdat het verhaal in de game zo belangrijk is, is God of War speciaal te noemen.

Omwille van die reden zullen de schrijvers, Mark Fergus en Hawk Ostby, net zoals showrunner Rafe Judings zeer trouw blijven aan het oorspronkelijke verhaal daar waar het meeslepend zal zijn op zichzelf.