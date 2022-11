Nog even en dan kunnen gamers eindelijk aan de slag met God of War: Ragnarök. De grote vraag is natuurlijk of het diens voorganger weet te overtreffen. Als de game meer moet verkopen dan God of War uit 2018, dan is dat een zware opgave.

Sony heeft bekendgemaakt dat God of War meer dan 23 miljoen keer verkocht is. Dit gaat dan over de PlayStation 4- en pc-versie bij elkaar. God of War: Ragnarök zal voor nu op de PlayStation 4 en PlayStation 5 verschijnen, maar de kans is natuurlijk groot dat deze titel na verloop van tijd ook naar pc komt.

In potentie dus drie platformen waarop de game uitkomt, maar of dat genoeg is om de verkopen van het eerste deel gemakkelijker voorbij te streven is afwachten.