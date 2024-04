Spelers van God of War maakten in 2018 kennis met Týr, een belangrijke figuur in de Noorse mythologie die ook in God of War: Ragnarök weer terugkwam. In het kader van het zesjarige bestaan van de eerste game, heeft Sony Santa Monica Studio nu een nieuwe video uitgebracht waarin ze dieper op Týr ingaan.

Bruno Velazquez en Mihir Sheth, beide directors, vertellen in de onderstaande video meer over de lore van Týr, zijn vechtstijlen in de Valhalla uitbreiding en meer. Liefhebber van de games? Dan is de onderstaande video absoluut de moeite waard.