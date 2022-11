Special | Het verhaal van God of War tot zover – De God of War keerde in 2018 terug met de gelijknamige titel die de wereld wist te veroveren. Het nieuwe verhaal van Kratos werd op een emotionele manier gebracht, terwijl het nog steeds gepaard ging met bloederige actie en dat in een Noors mythologische setting. De zoon van Kratos, beter bekend als Atreus (of ‘Boy’), had een grote invloed op de voorheen psychopathische Spartaan. Dit duo heeft in de game destijds een behoorlijke tocht afgelegd, maar omdat dit alweer een paar jaar terug is, is het geen verkeerd idee om hier nog eens op terug te blikken. Met God of War: Ragnarök in het vooruitzicht is het immers een mooi moment om het geheugen eens op te frissen. Pas op, dit betekent dat we deels het eerste deel bespreken en dat gaat gepaard met spoilers.

Rude awakening

Kratos heeft een behoorlijke geschiedenis achter de rug. Het leven als een wraakzuchtige, wrede Spartaan had hij achter zich gelaten omdat hij voor een nieuw begin gekozen had in God of War (2018). In de Noors mythologische setting leeft hij nu in Midgard, samen met zijn zoon Atreus. Helaas is de moeder van zijn zoon overleden, dus vanzelfsprekend heeft Kratos met verdriet te maken, net zoals Atreus, dat ze in rust hopen te verwerken. Het simpele bestaan van de vader en zoon wordt echter verstoord door onverwachts bezoek. Een onbekende individu, helemaal onder de tatoeages, bezoekt het huis van Kratos en Atreus wat direct al niet veel goeds betekent. Binnen enkele seconden breekt de pleuris uit en gaat Kratos het gevecht met deze kerel aan. De naam van deze man: Baldur.

Het is niet dat Baldur zomaar even zin had om met Kratos te vechten, hier schuilt namelijk een goede reden achter. Er bestaat een profetie dat Baldur dood zou gaan. De moeder van Baldur, Freya, wil dit koste wat het kost voorkomen en heeft een betovering op hem losgelaten. Dit heeft ertoe geleid dat Baldur onsterfelijk is met alle voor- en nadelen van dien. Baldur heeft ondertussen bonje met zijn moeder en heeft haar verlaten. Zijn vader Odin heeft echter weer andere plannen met Baldur en heeft hem opgedragen de laatste Jotnar te doden. Ware het niet dat de laatste Jotnar (een gigant binnen de Noorse mythologie) de vrouw van Kratos was. Baldur dacht dat Kratos de laatse Jotnar was, wat ertoe leidde dat er een groot gevecht tussen de twee ontstond.

Grote gevolgen na ernstige daden

Om verder perspectief te plaatsen bij wie Baldur eigenlijk is: hij is de zoon van Freya en Odin, en daarmee ook de broer van Thor. In het verhaal kom je uiteindelijk ook de twee zonen van Thor tegen (Baldur is hun oom), Magni en Modi. Beide overleven de ontmoeting met Kratos (en Atreus) niet en dit zorgt natuurlijk voor extra spanning. Het was namelijk de bedoeling dat Kratos tegengehouden zou worden door de zonen van Thor, maar dit plan faalde doordat Kratos en Atreus hen te slim af waren. Om terug te komen bij de kern van het verhaal, is hetgeen wat je verwacht uiteindelijk ook gebeurd. Kratos en Atreus weten beide Baldur te stoppen door hem te vermoorden. Dit leidde tot groot verdriet en vooral woede bij Freya. Hoewel de moeder van Baldur hem nota bene zelf wilde doden, koestert zij wrok tegen Kratos.

Kratos wilde enkel een nieuw vredig bestaan opbouwen, maar door de problemen van Freya, Baldur en ook Odin is dit hele plan in duigen gevallen. Na Baldurs machtsmanie te hebben gestopt, hebben Kratos en zijn zoon tijdelijk rust gekregen. Er zat nog maar één ding op: de laatste wens van Freya volbrengen en dat was haar as uitstrooien voor een waardig afscheid. Dit gebeurde op een bijzondere plek: Jotunheim, de realm van de reuzen. Het is ook hier, op het einde van de lange en moeizame queeste van Kratos en Atreus, dat zij beiden bijzondere ontdekkingen doen. Er blijkt namelijk een grote profetie te zijn over Kratos en Atreus. Hieruit blijkt namelijk dat alles al uitgestippeld is en dat Atreus helemaal niet is wie we denken dat hij is… hij is eigenlijk Loki.

Veel bijzondere personen

Tijdens het avontuur kom je heel veel verschillende personages tegen. Eerder noemden we Freya, de moeder van Baldur, die je deels helpt Baldur te stoppen om je daarna in afgunst achter te laten. Maar twee dwergen steken ook de kop op: Brok en Sindri. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van veel verschillende soorten wapens die de goden gebruiken. Denk aan de hamer Mjölnir van Thor of de bijl van Kratos, genaamd Leviathan. Mimir, de slimste man ooit, is ook een personage dat je tegenkomt. Hij heeft alleen het ongeluk gestraft te zijn door Odin en zit vergroeid in een boom. Doordat Kratos niet een hele boom mee kan zeulen, besluit hij enkel het hoofd van Mimir op reis mee te nemen, die de hele tijd aan je zijde is als extra behulpzaam gezelschap. Je mag gerust zeggen dat Mimir toch wel de smaakmaker is van de game.

Loki?

Maar er is nog zoveel te zien in God of War: verschillende andere personages die je tegenkomt zijn onvergetelijk en vooral ook de verschillende realms die je bezoekt zijn ongelooflijk. Daar waar je begint in Midgard kom je uiteindelijk ook op plekken als Alfheim, Niflheim, Muspelheim en Helheim terecht. In God of War: Ragnarök krijg je alleen maar meer te zien van dit alles: nog meer verschillende personages, meer locaties, meer soorten gevaren en bovenal, meer van het verhaal. Er zijn namelijk een hoop vragen die beantwoord moeten worden. Waarom wordt Atreus afgebeeld als Loki in de profetieën van Jotunheim? Hoe gaat het nu verder met Freya? En, wat zijn de gevolgen, nu Thor ineens voor je deur staat? Na alles wat je hebt meegemaakt, is het nu tijd om het verhaal van Kratos en Atreus te vervolgen in God of War: Ragnarök.