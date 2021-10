Grand Theft Auto: San Andreas zal een virtual reality uitgave krijgen, zo is de game in ontwikkeling voor Oculus Quest 2. Dit heeft Facebook aangekondigd, waarbij ze aangeven dat de vr-versie van de klassieker al jaren in ontwikkeling is.

Wanneer deze versie precies uitkomt is niet bekend, aangezien er verder geen releasedatum genoemd werd. Ook werden er helaas geen inhoudelijke details gedeeld over hoe de gameplay precies in virtual reality werkt, maar interessant is het zeker.

De kans is immers groot dat het perspectief verandert naar first-person en dat is toch wel een groot verschil ten opzichte van de third-person gameplay die je van deze specifieke game gewend bent. Of de game ook naar andere vr-platformen komt is niet bekend.