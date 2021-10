Amy Hennig is een bekende naam in de gamesindustrie. Ze werkte onder meer jarenlang bij Naughty Dog, waar ze de schrijfster en regisseuse van meerdere Uncharted-games was. In 2014 maakte Hennig de overstap van Naughty Dog naar EA, waar ze enkele jaren werkzaam was. Een kleine twee jaar geleden werd bekend dat ze haar eigen studio – Skydance New Media – had opgericht. Het was lange tijd onduidelijk waar deze studio aan werkt, maar daarover is nu meer bekendgemaakt.

Skydance New Media heeft namelijk aangekondigd samen met Marvel aan een nieuwe AAA-game te werken. Volgens de aankondiging gaat het om een “verhaalgedreven blockbuster actie-avonturengame” met een “origineel verhaal en nieuwe kijk op het Marvel-universum”. Een behoorlijke mond vol die enigszins aangeeft welke kant het op gaat, maar wat we precies voor game kunnen verwachten is dus nog wel onduidelijk.

Amy Hennig is in ieder geval helemaal in haar nopjes door de samenwerking met Marvel, zo laat ze in een eerste reactie weten:

“I can’t imagine a better partner than Marvel for our first game. The Marvel Universe epitomizes all the action, mystery and thrills of the pulp adventure genre that I adore and lends itself perfectly to an interactive experience. It’s an honor to be able to tell an original story with all the humanity, complexity, and humor that makes Marvel characters so enduring and to enable our players to embody these heroes that they love.”

Ook Jay Ong, executive vice president van Marvel Games, kijkt uit naar de samenwerking:

“Amy has been setting the bar for narrative adventure games for decades and we are happy to be collaborating with the talented and experienced New Media team at Skydance. Their ambition and vision for making innovative entertainment using beloved Marvel IP was obvious from our first meeting. We’re excited to share more with Marvel fans when the time is right.”

Het lijkt erop dat het nog wel even duurt totdat we meer informatie over de Marvel-game van Skydance New Media krijgen. De studio zegt in ieder geval een team van game-ontwikkelaars met veel AAA-ervaring bij elkaar verzameld te hebben, aangevuld met ervaren mensen uit de wereld van film, televisie en comics.